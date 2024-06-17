إقبال المواطنين علي المجازر لذبح الأضاحي في ثاني أيام عيد الأضحي بالوادى الجديد

شهدت مجازر ونقاط الذبح الحكومية في الوادي الجديد اقبالا كبيرا من جانب المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لذبح الاضاحي الخاصة بهم بعد قرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الخاص بفتح المجازر بالمجان امام المواطنين طوال أيام العيد.

من جانبها، أعلنت مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد فتح المجازر بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع توفير الإشراف البيطري والكشف الطبي للأضاحي.

توقيع الكشف الطبي بالمجان على 200 رأس أضاحي بالمجازر

وأشارت في بيان لها أنه تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 200 رأس أضاحي بالمجازر ونقاط الذبيح على مستوى مراكز المحافظة في أول أيام العيد، مع استمرار العمل خلال باقي الأيام.

وحذرت محافظة الوادي الجديد من ذبح أضاحي العيد في الشوارع وأمام المنازل وداخل الأحياء السكنية وإلقاء المخلفات والدماء في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدة أن جهاز شئون البيئة بالمحافظة شكل لجانًا للمرور خلال أيام العيد للتأكد من التزام المواطنين بالاشتراطات الصحية وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع، لافتًا إلى أن الجهاز سيحرر محاضر للمخالفين

الكشف على 250 رأس ماشية بمجازر الوادي الجديد قبل الذبح

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم فتح المجازر بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع توفير الإشراف البيطري والكشف الطبي للأضاحي.

ولفت إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على أكثر من 250 رأس أضاحي بالمجازر ونقاط الذبيح على مستوى مراكز المحافظة في ساعات العيد، مع استمرار العمل خلال أيام العيد.

كما أصدر محافظ الوادي تعليمات بفتح المجازر ونقاط الذبح بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، حيث توجد 12 نقطة ذبح ومجزر موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، كما سيوجد طبيب بيطري في كل مجزر ونقطة بداية من صباح كل يوم خلال أيام العيد لتوقيع الكشف الطبي بالمجان على الأضاحي للتأكد من خلوها من الأمراض وسلامة لحومها.