محافظ أسيوط يُشيد بمشاركة الكيانات الشبابية فى تنظيم احتفالات عيد الأضحى

أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمشاركة الكيانات الشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة (مراكز شباب مصر وشباب يدير شباب وحملة بشبابها) وشباب أمانات أحزاب (مستقبل وطن والشعب الجمهوري والمصريين الأحرار وحماة الوطن).

بالإضافة إلي شباب الهلال الاحمر ومؤسسة سواعد مصرية للتنمية التابعتين لمديرية التضامن الاجتماعى لجهودهم فى تنظيم إحتفالات عيد الاضحى بالمحافظة بداية من استقبال المهنئين بديون عام المحافظة بالورود والشيكولاتة وحتى تنظيم صلاة العيد بساحة أرض الملاعب بمدينة أسيوط، وتوزيعهم الهدايا والشيكولاتة والحلوى والمياه المبردة على المهنئين والمصلين والأطفال، لإدخال البهجة والسعادة على المواطنين خلال احتفالات العيد تفعيلًا للمشاركة المجتمعية والدور المجتمعى للأحزاب.

توزيعهم الهدايا والحلوى على المصلين

ووجه محافظ أسيوط الشكر لقيادات وأمناء الأحزاب والشباب المشاركين فى الاحتفالات ومؤسسات المجتمع المدنى لدورهم وتوزيعهم الهدايا والحلوى والمياه على المصلين والمحتفلين بالعيد فى أول أيام عيد الاضحى المبارك فى جو من البهجة والحب والسعادة من الاطفال والشباب، ومنها مشاركة حزب مستقبل وطن فى تنظيم وتحهيزصلاة عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب بحى شرق واستقبال المصلين بالورود والهدايا والحلوى والمياه.

وأعلن اللواء عصام سعد عن دعمه الكامل لتفعيل المشاركة المجتمعية للكيانات الشبابية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنظيم الاحتفالات والفعاليات المختلفة بالمحافظة وتنفيذ المبادرات التنموية التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمكين الشباب وتفعيل المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى لاستكمال ودعم خطط التنمية المستدامة.

وناشد الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتفعيل المشاركة المجتمعية، استكمالًا لدور الدولة والأجهزة التنفيذية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

WhatsApp Image 2024-06-17 at 10.55.58 AM (2)

WhatsApp Image 2024-06-17 at 10.55.58 AM (1)

WhatsApp Image 2024-06-17 at 10.55.58 AM

WhatsApp Image 2024-06-17 at 10.55.56 AM