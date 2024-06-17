الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخدمات العلاجية مجانًا وبسرية تامة.. تفاصيل مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان"

مدحت وهبة المستشار
مدحت وهبة المستشار الإعلامى

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يقوم بتنفيذ أنشطة وبرامج توعوية مختلفة، خاصة فى فترة المناسبات والأعياد، مشيرا إلى أنه يتم استهداف الأطفال ورفع وعيهم بخطورة التدخين من خلال تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية مرتبطة بأضرار التدخين والمواد المخدرة.

وأضاف وهبة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان" تستهدف تصحيح المفاهيم لدي الشباب ووعيهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

كل الخدمات العلاجية مجانًا وبسرية تامة

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن هناك بعض المعتقدات الخاطئة على أن المخدرات تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة، وبالتالي يتم رفع عيونهم على مدي خطورتها، معقبًا: "التواصل عن طريق الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان هو 16023، للحصول على كل الخدمات العلاجية مجانا وبسرية تامة".

ولفت المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أنه من أهم المحاور التي يعمل عليها الصندوق هو المحور الوقائي، حيث أنه على مدار الفترة الماضية تم تدشين أكبر برنامج وقائي لتوعية الطلاب فى المدارسة، خاصة الإعدادية والثانوية لبث فيديوهات توعوية لإبراز رحلة التعاطي والأضرار التي يتعرض لها المتعاطي لتلك المواد المخدرة.

عيدك أحلى بدون دخان مبادرة عيدك أحلى بدون دخان الخدمات العلاجية مجانا وبسرية تامة الخدمات العلاجية مجانا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في ثاني أيام عيد الأضحى

"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلى يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة

خبير: الداخل الإسرائيلى يضغط على نتنياهو والشارع محتدم

وسط أنقاض الدمار.. غياب ملامح الفرح بعيد الأضحى فى غزة

إصابة 10 بينهم طفل فى إطلاق نار بولاية ميتشجان الأمريكية

نادى الأسير: أكثر من 9300 أسير بسجون الاحتلال منهم ما لا يقل عن 250 طفلًا

"دعم فلسطين": نتنياهو يعطل الجهود الدولية لوقف الحرب من أجل منصبه

جانتس: أمن إسرائيل يتطلب تجنيد مزيد من الجنود من كل شرائح المجتمع

الأكثر قراءة

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

هيئة البث: نتنياهو أبلغ أعضاء حكومته بحل مجلس الحرب

مصر تُجبر الاحتلال على وقف العمليات العسكرية فى ممر فيلادلفيا برفح

"ولاد رزق 3" يحقق أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما

عودة البنوك للعمل.. إجازة عيد الأضحى 2024 تنتهي في هذا اليوم

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله

تواصل جرائم الاحتلال بقطاع غزة فى ثانى أيام عيد الأضحى

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية