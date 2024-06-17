الخدمات العلاجية مجانًا وبسرية تامة.. تفاصيل مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان"

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يقوم بتنفيذ أنشطة وبرامج توعوية مختلفة، خاصة فى فترة المناسبات والأعياد، مشيرا إلى أنه يتم استهداف الأطفال ورفع وعيهم بخطورة التدخين من خلال تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية مرتبطة بأضرار التدخين والمواد المخدرة.

وأضاف وهبة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مبادرة "عيدك أحلى بدون دخان" تستهدف تصحيح المفاهيم لدي الشباب ووعيهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

كل الخدمات العلاجية مجانًا وبسرية تامة

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن هناك بعض المعتقدات الخاطئة على أن المخدرات تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة، وبالتالي يتم رفع عيونهم على مدي خطورتها، معقبًا: "التواصل عن طريق الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان هو 16023، للحصول على كل الخدمات العلاجية مجانا وبسرية تامة".

ولفت المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أنه من أهم المحاور التي يعمل عليها الصندوق هو المحور الوقائي، حيث أنه على مدار الفترة الماضية تم تدشين أكبر برنامج وقائي لتوعية الطلاب فى المدارسة، خاصة الإعدادية والثانوية لبث فيديوهات توعوية لإبراز رحلة التعاطي والأضرار التي يتعرض لها المتعاطي لتلك المواد المخدرة.