بسبب الارتباط بخطيبته السابقة.. إحالة قاتل صديقه بالبراجيل إلى الجنايات

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بإحالة المتهم " ح. ص"، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل صديقه داخل أرض زراعية، إثر خلافات نشبت بينهما بسبب قيام المجني عليه بالارتباط بخطيبة المتهم السابقة.

تفاصيل الواقعة

كشف أمر إحالة المتهم بقتل صديقه وجاء فيه أن المتهم "ح.ص"، بقتل المجني عليه "س.ب"، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بسبب خلاف بينهما عقد العزم وبيت النية على الخلاص منه، وتحين الزمان والمكان.

وما أن ظفر به باغته ضربا، فحبس أنفاسه بقطعة قماشية أحكمها حول عنقه، أعقبها رطم رأسه بقوة في حجر، حتى خارت قواه وليتيقن وفاته، وضع ذلك الحجز على صدره، قاصدًا قتله محدثًا اصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم سرق منقولات ومبلغا ماليا من المجني عليه

أضاف أمر الإحالة قيام المتهم بسرقة المنقولات والمبلغ المالي المبينين وصفا وقدرًا بالأوراق المملوكين للمجني عليه بأن استولى عليها من بين طيات ملابسه عقب قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الاحالة أنه أحرز أداتين قطعة قماشية، وحجر، بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية تقتضي ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.