الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز

محافظ المنوفية: تكثيف حملات النظافة ومتابعة المتغيرات المكانية لمخالفات البناء خلال إجازة العيد

اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة واليقظة التامة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون من خلال وحدة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين للحفاظ علي هيبة وحقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة.

توجيه بتكثيف حملات النظافة العامة للشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات


كما وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة العامة للشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات والعمل على رفع تراكمات القمامة أولا بأول، والتخلص الامن من كافة المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالأماكن المخصصة حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والميادين.

رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية خلال عيد الأضحى

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهات مشددة برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية خلال عيد الأضحى، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.

 

وعلي صعيد آخر، كان  قد قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية ومبالغ مالية على عمال النظافة لمشاركتهم لهم احتفالهم بحلول عيد الأضحى المبارك وإدخال البهجة إلى قلوبهم، رافقه اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، الأستاذة هناء عقلية رئيس حي غرب شبين الكوم.
و قدم محافظ المنوفية التهنئة لجميع عمال النظافة بمناسبة عيد الأضح ى المبارك، معربًا عن تقديره لتفانيهم في أداء عملهم بكل إخلاص في كافة الأوقات والمناسبات، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم، مشيدًا بدورهم البارز في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي والذى يعد ملموسًا على أرض الواقع بكافة الشوارع والطرق بنطاق المحافظة.
 

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