انطلاق حملات نظافة بأسيوط خلال إجازة عيد الأضحى ورفع 750 طن مخلفات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ان حملات النظافة مستمرة بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة وخاصة خلاص إجازة عيد الأضحى المبارك لرفع المخلفات والقضاء على أماكن تجمعات القمامة، وسط انتشار مظاهر الاحتفال بكافة المراكز والاحياء، معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود النظافة خلال فترة الأعياد.

رفع 750 طن مخلفات من 5 مراكز

وأشار محافظ أسيوط الى ان حملات النظافة المستمرة تمكنت من رفع 750 طن مخلفات خلال يوم واحد بعدد 5 مراكز هي “مركز اسيوط والبداري وابوتيج وديروط وساحل سليم”، وتم نقلها الى المحطات الوسيطة تمهيدا لنقلها الى مصنع المخلفات العضوية بمركز أسيوط لفرزها وتعظيم الاستفادة منها وفقا لمنظومة عمل المخلفات الصلبة بالمحافظة، لافتًا إلى العمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة حفاظًا علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وفقًا للإمكانات المتاحة.

الحملة استهدفت مركز أسيوط والبداري وساحل سليم وابوتيج وديروط

وأوضح المحافظ ان حملات النظافة المستمرة بمراكز (مركز اسيوط والبداري وساحل سليم وابوتيج وديروط) تمت تحت إشراف ومتابعة العميد عبد الرحمن حسين رئيس مركز ومدينة اسيوط ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة ابوتيج.

ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولى الحملات الميكانيكية وباستخدام سيارات الكنس الالى وسيارات شفط الاتربة ولوادر وسيارات الوحدات المحلية وتم خلالها رفع مخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع حفاظًا علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة فضلًا عن تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط وجه بتشكيل غرفة ادارة الازمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي الارقام الخاصة بالخطوط الساخنة الخاصة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارىء وهى (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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