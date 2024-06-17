الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مصرع فتاه وإصابة ٣ آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

شهد طريق بلقاس شربين حادث تصادم سياره ملاكي في تروسيكل ونتج عنه مصرع شخص واصابه ٣ اخرين.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطه شربين بوقوع حادث تصادم ومصرع شخص واصابه ٣ آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين لمكان الحادث وبالفحص تبين اصابه كلا من:محمد محمد،٥٥ سنه باشتباه بنزيف بالمخ واحمد محمد،١١ سنه بجرح قطعي بالذقن ٣ سم وسيد محمد،٥٢ سنه بكسر بالساق اليمني ومصرع جنات محمد،١٠ سنوات وتم الدفع ب ٣ سيارات اسعاف ونقل المصابين لمستشفى شربين ونقل الجثه لمشرحه المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

طريق بلقاس شربين بلقاس شربين حادث تصادم مصرع شخص

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