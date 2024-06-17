الإثنين 17 يونيو 2024
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محافظ بورسعيد: الشبكة الموحدة للطوارئ لم تتلق أي شكاوى خلال اليوم الأول للعيد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الشبكة الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات، لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

انتظام العمل بالمجازر ومحطة تسمين الماشية وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين

وأوضح محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين خلال عيد الأضحى.

وأشار المحافظ إلى أن الشواطئ والمتنزهات والحدائق والقرى السياحية والأسواق تستقبل المواطنين والزائرين من المحافظات الأخرى للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد الاستعدادات التي اتخذتها محافظة بورسعيد، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين خلال عيد الأضحى  المبارك.

توجيه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين

وأكد اللواء عادل الغضبان، أنه وجه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، وأن كافة الخدمات تسير بصورة منتظمة، مع انتظام عمل المخابز ومنافذ السلع الغذائية، وتكثيف حملات النظافة في  جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل الى ورديات وزيادة أعداد العمال،  لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيدز

جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف

كما أكد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال العيد  ، و تكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، والتزام شركات النقل الجماعي بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلي بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.

وأشار المحافظ إلى أن أسطول النقل الداخلي يعمل بكامل طاقته، ونسبة الاشغال بالفنادق والقرى السياحية بلغت 100%، لافتا إلي انتظام سير العمل بالمجازر الحكومية ومحطة تسمين الماشية وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة في العديد من المنافذ، مؤكدا على تأهب كافة الأجهزة التنفيذية لتوفير المناخ المناسب للمواطنين للاحتفال بأجواء العيد.

بورسعيد بورفؤاد عيد الأضحى الغضبان محافظ بورسعيد

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