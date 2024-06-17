الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع درجة الحرارة يمنع أهالي الوادي الجديد من الاحتفال بالعيد نهارا

الحدائق خالية بسبب
الحدائق خالية بسبب ارتفاع درجة الحرارة

آدى ارتفاع درجة الحرارة اليوم الاثنين، في محافظة الوادي الجديد في عدم خروج المواطنين من منازلهم للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والتي وصلت في بعض المناطق إلي 46 درجة مئوية، والاقتصار على الاحتفال ليلا وسط الحدائق والمنتزهات العامة والخاصة التي وفرتها المحافظة بالمجان للتنزه والاحتفال طوال أيام عيد الاضحي المبارك


ومن المتوقع أن يتجه سكان الوادي الجديد إلى الحدائق والمتنزهات والملاهي ليلًا، بعد انخفاض درجات الحرارة، للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك في مناطق الخلاء والصحراء المكشوفة التي تتميز بأجواء باردة نسبيًا.

واحتفلت أهالي محافظة الوادي الجديد بالأول أيام عيد الاضحي المبارك أمس الاحد، وسط الحدائق والمنتزهات بعد ذبح الاضاحي في الفترة الصباحية، حيث توافد عدد كبير من الاهالي إلي الحدائق والمنتزهات للخروج والتنزه والاحتفال بالعيد مع الاهل والاصدقاء

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 17 يونيو، حيث تتوقع الهيئة أن يشهد اليوم انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، وسجلت درجة الحرارة بالوادي الجديد الصغرى 29 والعظمى 42

وأدى أهالي الوادي الجديد، امس الاحد، صلاة عيد الأضحي المبارك، في المساجد والساحات المخصصة والمسموح بها أداء الصلاة بمراكز المحافظة الخمس، والتي خصصتها مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وتوافد آلاف المواطنون إلى ساحات الخلاء والمساجد لآداء صلاة عيد الاضحي المبارك، وسط فرحه كبيرة من المواطنون والأهالي

ومن جانبه وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور، كما شدد على متابعة  وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

ارتفاع درجة الحرارة محافظة الوادي الجديد عدم خروج المواطنين للإحتفال بثاني أيام عيد الاضحي الاحتفال ليلا وسط الحدائق عيد الأضحى المبارك مناطق الخلاء والصحراء

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