"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط ميناء الصيادين غربي مدينة غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، استهداف قصف مدفعي إسرائيلي، محيط ميناء الصيادين غربي مدينة غزة.

وأضاف الإعلام الفلسطيني، وفق أنباء عاجلة عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن طيران الاحتلال المروحي يطلق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأكد الدفاع المدني بغزة، انتشال شهيدين وعددا من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان فجر اليوم، وفق نبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن طيران الاحتلال المروحي يطلق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن دبابات الاحتلال تتوغل في منطقة المثلث شرقي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي.