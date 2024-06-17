موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات، مع بدء انطلاق المواد الأساسية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2023/2024.

امتحانات الثانوية العامة 2024

يوم الإثنين 10 يونيو 2024، انطلقت امتحانات الثانوية العامة، المواد غير المضافة للمجموع، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية (المضافة للمجموع) بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2024

ويقضى الطلاب إجازة العيد لمدة 9 أيام بمناسبة عيد الأضحى 2024، تبدأ يوم الخميس 13 يونيو 20245 وحتى يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024.

ويستكمل طلبة وطالبات الثانوية امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت المقبل، بإداء امتحان اللغة العربية، وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وفي يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

بينما يؤدي الطلاب يوم السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وفي يوم السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، وفي يوم الأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، وفي يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وفي يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذر طلاب الثانوية العامة من حيازة أي وسيلة غش إلكترونية داخل لجان الامتحانات، خاصة بعد محاولات الغش التي تم ضبطها، مشدده على أن الوقائع التي تم رصدها أثناء أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع أيام 10 و12 يونيو الجاري سوف يتم محاسبة كل طالب تورط في أعمال الغش وتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكتروني.