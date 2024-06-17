الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحالف الوطنى يطلق "بهجة العيد" لدعم الفئات الأولى بالرعاية فى الدقهلية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

تابع الدكتور وائل عبدالعزيز، مدير تضامن الدقهلية، تسليم مبلغ ٨٥٠ ألف جنيه بدل ملابس العيد لجميع الأبناء بدور الرعاية بمن فيهم الأقباط، كما وجّه جمعية بصمة خير بنبروه المسند إليها مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين بنبروه، وهي إحدى المؤسسات العقابية بتسليم كل الأولاد ملابس جديدة وتوزيع العيديات عليهم خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك.

كما وجّه عبدالعزيز مديري الإدارات الاجتماعية بمتابعة خطة ذبح الأضاحي والتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية والأشخاص غير القادرين، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة المنتشرة فى أرجاء المحافظة وحوكمة عملية التوزيع، من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم، للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع المعايير والقرارات المنظمة في هذا الشأن لإدخال الفرحة على المضحى، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها في الوقت الذي يدخل الفرحة والسعادة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لمنازلهم مع تفعيل مبادرة "لحد الباب" التي أطلقها الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية عام ٢٠٢١.

وفي سياق متصل، وجّه إدارة الضمان والإغاثة والهلال الأحمر برفع درجة الاستعداد لفرق الإغاثة للتعامل مع أي حدث طارئ أيام عطلة عيد الأضحي المبارك، وكذلك فريق التدخل السريع المحلي.

كما وجّه مكتب الحج الإدارى بالمديرية بالتواصل المستمر على مدار الساعة مع مشرفي بعثة حج جمعيات الدقهلية بعد تحركهم من عرفة إلى مزدلفة، وجمعوا الحصى ثم التحرك إلى منى ومن ثم إلى رمى جمرة العقبة الكبرى، والتي تمت بنجاح تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ أيمن عبدالموجود، رئيس البعثة والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج.

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وائل عبدالعزيز مدير تضامن الدقهلية الدقهلية الاقباط جمعية بصمة خير عيد الأضحى

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