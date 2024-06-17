"القاهرة الإخبارية": انفجارات عنيفة وحرق صالة المغادرة فى الجانب الفلسطينى من معبر رفح

أكد يوسف أبوكويك، مراسل القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي حرق ودمر صالة المغادرة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.

وقال أبوكويك إن هناك عددًا من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلًا في الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وأوضح أن الاحتلال أطلق قذائفه المدفعية التى أسفرت عن انفجارات عنيفة في شرق مدينة رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن الاحتلال يطلق النار بشكل مكثف تجاه منازل الفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة.