الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كل تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

جريدة الدستور

تقدم الدولة المصرية، العديد من الخدمات لاشخاص ذوي الاعاقة لتوفر لهم حياة كريمة، حيث يصل عددهم لحوالي 10 مليون شخص من إجمالي عدد السكان.

الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

وخصصت وزارة وزارة الصحة والسكان، الرابط التالي لحجز الكشف الطبي لاشخاص ذوي الاعاقة،

http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx وذلك بالدخول على الموقع الرسمي للوزارة ثم ملئ البيانات الخاصة بالكشف الطبي بوضع الاسم والعنوان، وتاريخ الميلاد، ورقم التليفون ثم يتم حفظ البيانات وارسال رسالة بميعاد ومكان الكشف فى المستشفيات المخصصة لذلك.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

ثم خصصت وزارة الصحة والسكان، رابط اخر للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، وذلك بالدخول على http://www.smcegy.com/Site/News/Details.aspx?Id=106

ووضع الرقم القومي لتظهر نتيجة الكشف اما بالقبول، او الرفض او ضرورة استكمال البيانات.

فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي، الرابط التالي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة  https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

وذلك بالدخول على الموقع الرسمي للوزارة واختيار خدمات ذوي الاعاقة، ثم وضع الرقم القومي للمستعلم وبعدها سيظهر نتيجة الاستعلام.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

 

اما عن الأوراق المطلوبة، لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة هى:-

صورة بطاقة الرقم القومي.
شهادة إعاقة حديثة صادرة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة.
صورة آخر شهادة دراسية.
صورة دفتر العائلة.
4 صور شخصية حديثة.

 

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 

هناك العديد من مزايا البطاقات المتكاملة التى يحصل عليها المستفيد وهى:-

تخفيضات لوسائل النقل والمواصلات العامة.
دخول مجاني بأسعار مخفضة للمتاحف والمعالم الأثرية.
العديد من الخدمات الصحية المجانية في بعض المستشفيات.
فرص عمل في القطاعين العام والخاص، بالاضافة الى المعاشات التقاعدية.

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