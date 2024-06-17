التشكيل المتوقع لفرنسا في مباراة النمسا بـ"يورو 2024"

مواجهة مرتقبة سيخوضها المنتخب الفرنسي، عندما سيواجه نظيره النمساوي، مساء اليوم، في مستهل مشوار الفريقين بكأس الأمم الأوروبية 2024 التي تستضيفها ألمانيا حاليا.

وسيلتقي منتخبا فرنسا والنمسا، في العاشرة مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب مركور شبيل أرينا بمدينة دوسلدورف، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في يورو 2024.

ويطمح منتخب «الديوك» لتحقيق بداية جيدة في سعيه لتحقيق اللقب القاري الثالث في تاريخه والأول منذ نسخة عام 2000.

وتتوجد فرنسا والنمسا في المجموعة الرابعة للبطولة، والتي تضم أيضا كل من هولندا وبولندا، واللذين التقيا يوم أمس الأحد، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الهولندي بهدفين مقابل هدف.

كتيبية هجومية تدعم فرنسا في يورو 2024

سيعول ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على قدرات وخبرات العديد من النجوم الذي يمكنهم صنع الفارق لـ «الديوك» خلال منافسات البطولة.

ومن المتوقع أن يعول ديشامب، في الجانب الهجومي خلال مباراة اليوم على كيليان إمبابي - المنتقل حديثا لريال مدريد الإسباني، إلى جانب كل من أوليفيه جيرو، وأنطوان جريزمان، وعثمان ديمبليه، بالإضافة إلى نجولو كانتي، لاعب اتحاد جدة السعودي، وإدواردو كامافينجا.

كما يمتلك ديشامب، العديد من البدائل القوية، أمثال ماركوس تورام، مهاجم إنتر، وراندال كولو مواني، مهاجم باريس سان جيرمان، وأوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد، وأدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس.

التشكيل المتوقع لفرنسا أمام النمسا

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب فرنسا في مباراة النمسا على النحو التالي

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جوليوس كوندي، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: نجولو كانتي، إدواردو كامافينجا

خط الوسط الهجومي: عثمان ديمبلي، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي

خط الهجوم: أوليفيه جيرو