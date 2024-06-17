بعد شائعة وفاته.. ما لا تعرفه عن الفنان حمدي حافظ؟ (صور)

تصدر الفنان القدير حمدي حافظ، تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إنتشار شائعة وفاته.

وكشف الإعلامي محمد سعيد محفوظ، حقيقة وفاة الفنان حمدي حافظ، بعد تصدر إسمه التريند لينفي هذه الشائعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

نشر محمد سعيد محفوظ، في منشور له صورا للفنان حمدي حافظ، وعلق عليها: "الفنان القدير حمدي حافظ بخير، اتصلت به واطمأننت على صحته، وهو في أفضل حال والحمد لله، وخبر رحيله في الحرم إشاعة، أطال الله في عمره، وبارك في سيرته الحسنة ومسيرته المشرفة".

بعد شائعة وفاته.. ما لا تعرفه عن الفنان حمدي حافظ؟

بعد شائعة وفاته.. ما لا تعرفه عن الفنان حمدي حافظ؟

عرف الجماهير الفنان حمدي حافظ، في دور الشاب المراهق والشقي، وقدم عدد كبير من الأفلام في فترة السبعينيات، أبرزهم “شلة المراهقين - المجهول - السمان والخريف - شهادة مجنون - دخان بلا نار”، وغيرها من الأعمال السينمائية التي لا تنسى.

بعد شائعة وفاته.. ما لا تعرفه عن الفنان حمدي حافظ؟

حصل الفنان حمدي حافظ، على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية عام 1975، ولد في مدينه طنطا، أستطاع خطف الأنظار عقب ظهوره على شاشات السينما المصرية، وذلك بسبب ملامحة المميزة وأداءه أمام كبار النجوم.

بالرغم من حصول حمدي حافظ، على شهرة كبيرة وقتها إلا أنه قرر التفرغ لتقديم المسلسلات الدينه، وقدم العديد من الأعمال الدرامية أبرزهم:"ليالي الحلمية - عمر بن عبدالعزيز - اللعبة الخطرة".

بعد شائعة وفاته.. ما لا تعرفه عن الفنان حمدي حافظ؟

وعن أخر ظهور له إعلاميًا تحدث عن الأسباب التي قد تجبر الفنان على العودة بعد الاعتزال مثل الحاجة للمال أو حبه للفن ولقاء الجمهور، وأكد أنه يريد اكتشاف نفسه من جديد خصوصًا أنه في مرحلة عمرية مختلفة.