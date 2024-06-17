"التنظيم والإدارة" يتعامل مع 11256 مستندًا إلكترونيًا من 213 وحدة إدارية

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من التعامل مع 11256 مستندًا إلكترونيًا، استقبله من 213 وحدة من وحدات الجهاز الإداري خلال شهر مايو الماضي، وذلك عبر منظومة التواصل المؤسسي الرقمي، والتي أنشأها الجهاز للتراسل بينه وبين الجهات الإدارية المختلفة، تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي.

منظومة التواصل المؤسسي

وذكر الجهاز في بيان اليوم أنه يواصل تدريب جهات إدارية أخرى لتنضم إلى منظومة التراسل، حيث يقوم بتنظيم العديد من ورش العمل لتدريب الموظفين المعنيين في العديد من الجهات الإدارية على التواصل معه إلكترونيًا عبر استخدام منظومة التواصل المؤسسي الرقمي المخصصة لذلك، ثم يقوم بتسليم ممثل كل جهة متطلبات التواصل وهي حاسبًا آليًا محمولًا (Laptop) وماسحًا ضوئيًا (Scanner) و(Access Point Name)، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.

من ناحية أخرى، أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الجمعة الماضية، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل وظائف بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.

نتيجة مسابقة البريد

أما فيما يخص نتيجة مسابقة البريد، أكد التنظيم والإدارة، أنه جار فرز أوراق المتقدمين وأوضح الجهاز، أنه بمجرد الانتهاء من الفرز سيتم إعلان النتيجة مباشرة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، ويمكن الحصول عليها من خلال الدخول على رابط البوابة والضغط على أيقونة استعلام ثم إدخال الرقم القومي ورقم التقديم والضغط على زر «بحث» لظهور النتيجة.

وشدد الجهاز المركزي على جميع المتقدمين بضرورة متابعة الصفحة الرسمية له على «فيسبوك» وبوابة الوظائف الحكومية، وعدم الالتفات إلى أي موقع أو صفحة أخرى، موضحًا أن اختبارات المسابقات تتم إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري لضمان النزاهة والشفافية