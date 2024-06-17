الإثنين 17 يونيو 2024
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جهود التحالف الوطني على مستوى الجمهورية في عيد الأضحى

جريدة الدستور

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد جهود التحالف الوطني في عيد الأضحى.

جهود التحالف الوطني في عيد الأضحى:

تتواصل جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي بمختلف محافظات الجمهورية خلال عيد الأضحى.

تشمل الجهود توزيع لحوم الأضاحي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وإدخال البهجة على أفرادها.

شهدت القليوبية توزيع أكثر من 5 آلاف كيلو لحم مجانًا على أهالي شبرا الخيمة.

في الإسكندرية تم توزيع لحوم الأضاحي على المواطنين المستحقين في مختلف أنحاء المحافظة.

توزيع 20 ألف علبة حلوى على الأطفال والمصلين بعدة مراكز في محافظة الغربية.

توزيع 10 آلاف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا في عدد من القرى بمحافظة الفيوم.

أمانات التحالف الوطني وزعت الهدايا في محافظات البحر الأحمر وبورسعيد والقليوبية وشمال سيناء.

ساهمت أمانات التحالف في المحافظات بتنظيم ساحات الصلاة وتوزيع شنط تضم لعب للأطفال ومعايدات مالية.

توزيع ملابس العيد على الأطفال الأيتام وذوي الهمم لرسم البسمة على وجوههم في محافظة الجيزة.

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