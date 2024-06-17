"التضامن والأورمان" تواصلان ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي بمجزر أبووير بكوم أمبو بأسوان

تستمر جمعية الأورمان، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي فى أسوان، اليوم، تزامنًا مع ثان أيام عيد الأضحى المبارك، ولليوم الثاني على التوالي في ذبح الأضاحي البلدية بمحافظة أسوان من بعد وقت صلاة العيد أمس بالترتيب لذبح 40 رأس ماشية بمجزر أبووير بمركز كوم امبو، واليوم يجري استكمال الذبح الى عصر أخر أيام التشريق.

توزيع اللحوم اول يوم العيد على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى

وأعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم توزيع اللحوم اول يوم العيد على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية فى جميع مراكز وقرى محافظة أسوان وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد اجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

تفاصيل المجازر التي يتم الذبح بها

وأكد أن اللحوم البلدية التي يتم توزيعها في محافظة أسوان تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع في شروط الأضحية، مشيرا أنه يتم الذبح والتشفية والتعبئة في مجزر نجع السايح بمركز ادفو، ومجزر ابووير بمركز كوم امبو، ومجزر الشلال بمركز أسوان وتحت إشراف الأطباء البيطريين.

وأوضح أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة عدد 56 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالي محافظة أسوان، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان أطلقوا قبل سنوات مشروع صك الأضحية ومستمرين فى تنفيذه سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والإجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.

IMG-20240617-WA0030