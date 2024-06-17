مكتوب.. دعاء ذبح الأضحية في عيد الأضحى 2024

تزايدات عمليات البحث حول دعاء ذبح الأضحية في عيد الأضحى 2024 مع دخول العيد المبارك الذي يسعي المسلم في للتقرب إلى الله بذبح الأنعام وتوزيع لحومها على الفقراء والمساكين، وعلى المسلم ترديد دعاء ذبح الأضحية فقبل الذبح راجيا أن يتقبلها الله.

تعد الأضحية إحدى الشعائر الدينية التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، وتكتمل السنة بترديد دعاء ذبح الأضحية مع سعيه إلى النحر من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق الثلاثة.

دعاء ذبح الأضحية في عيد الأضحى 2024

يدل على ذلك في القرآن الكريم لقوله تعالى: "إنا أعطيناك الكوثر* فصل لربك وانحر* إن شانئك هو الأبتر" (سورة الكوثر).

روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم:

ورد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، إذ قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ أي خصيَّيْن، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: "إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ الله، وَالله أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ".

وتظل صيغة التسمية عند الذبح "بسم الله" والتكبير ثلاثا ثم قول "اللهم هذا منك ولك، هذا عني".

وعن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

عند ذبح الأضحية عن الميت

يقال عند ذبح الأضحية عن الميت: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عن فلان، اللهم تقبل منه.

ويُستحب للمضحي بعد ترديد دعاء ذبح الأضحية إتمام الذبح أن يقوم بما يلي: أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا ينخع، أي: يتجاوز محل الذبح إلى النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي في داخل العظم، ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها.