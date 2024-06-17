الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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من بينها "مش روميو وجوليت " و"عامل قلق".. انطلاق 9 عروض مسرحية في عيد الأضحى

عروض مسرح العيد
عروض مسرح العيد

تنطلق اليوم  عدد من العروض المسرحية على خشبة المسرح العام والخاص، ويعرض اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 9 عروض مسرحية على مسارح الدولة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، تقدمها قطاعات الإنتاج المختلفة التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، وتتنوع المسرحيات ما بين الكوميدي الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية.

قائمة عروض المسرح المصري في عيد الأضحى 

ومن العروض المقدمة فى موسم عيد الأضحى وتعرض لأول مرة مسرحية مش روميو وجولييت لعلي الحجار ورانيا فريق شوقي ومحمد عادل وإخراج عصام السيد وتقدم علي المسرح القومي. 

وتدور أحداث المسرحية  فى إطار تراجيدى عبر صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية، هما عائلة منتيغيو وكابوليت، وخلال صراعهما الدائم يقع «روميو» من العائلة الأولى فى حب «جولييت» التى تنتمى للعائلة الثانية، ويتصاعد الصراع. 

كما يعرض علي مسرح البالون بالعجوزة مسرحية " عامل قلق " للنجم سامح حسين ويشاركه البطولة سمر علام ، والمسرحية من إخراج إسلام الإمام. 

وعلى المسرح الكوميدي تعرض مسرحية "العيال فهمت  " من بطولة رنا سماحة ورامي الطومباري وعبد المنعم رياض، والمسرحية من إخراج شادي سرور، وعلى مسرح الشباب تعرض مسرحية " مرايا الكترا " تأليف متولي حامد وإخراج أيمن مصطفى. 

أما علي مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، فتعرض مسرحية " حازم حاسم جدا "من  بطولة الفنان  عمرو عبد العزيز، وتأليف وليد يوسف وإخراج محمد مرسي.

و يعرض أيضا علي مسرح الهناجر مسرحية " الأرتيست " بطولة هنادي عبد الخالق وفاطمة عادل وتأليف وإخراج محمد زكي. 

وعلي مسرح عبد المنعم مدبولي بالعتبة تعرض مسرحية " الحلم حلاوة " فكرة وإخراج مي مهاب وتأليف ياسر أبو العنين. 

وعلي مسرح القاهرة للعرائس تعرض مسرحية " ذات والرداء الأحمر " تأليف وأشعار وليد كمال وإخراج نادية الشويخ، كما تعرض مسرحية، كما يعرض علي مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، العرض المسرحي الموجه للطفل " مغامرات في المدينة الأسطورية " تأليف ايمن فتيحة وإخراج مونيكا جوزيف. 

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