الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثاني أيام عيد الأضحى.. حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الإثنين الموافق 17 يونيو 2024، ثان أيام عيد الأضحى، سيشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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حالة الطقس اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024 فى مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 

يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الإثنين، تشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 31 درجة مئوية.

حالة الطقس في العيد
حالة الطقس في العيد
حالة الطقس في العيد

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة خلال ثالث أيام العيد غدًا الثلاثاء 18 يونيو 2024.

سيسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس سنشهد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود خلال الـ 72 ساعة المقبلة طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس صيفي حار على أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع نشاط كبير للرياح وارتفاع طفيف في أمواج البحر الأبيض المتوسط.

وسجلت محافظة الإسكندرية، انخفض بمقدار ثلاث درجات عن أمس، حي بلغت العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 33 كم/الساعة.

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