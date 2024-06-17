الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": طيران الاحتلال المروحى يطلق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية

طيران الاحتلال
طيران الاحتلال

 أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال المروحي يطلق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأضاف الإعلام الفلسطيني أن دبابات الاحتلال تتوغل في منطقة المثلث شرقي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي.

16 ألف طفل قتلهم الاحتلال خلال الحرب 

طالب مسئولون فلسطينيون بغزة بفتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح لتوفير احتياجات السكان لاسيما في شمال القطاع.

وأضاف مسئولون فلسطينيون بغزة، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في شمال القطاع مأساوي في ظل نقص الغذاء والأدوية.

وتابع المسئولون: "16 ألف طفل قتلهم الاحتلال خلال الحرب المتواصلة على القطاع".

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