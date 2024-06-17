الإثنين 17 يونيو 2024
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ثاني أيام عيد الأضحى.. محافظ الغربية في جولة مفاجئة بشوارع طنطا لرفع الإشغالات

محافظ الغربية من
محافظ الغربية من الحدث

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال اليوم الثاني من أيام عيد الاضحى المبارك بجولة مفاجئة وموسعة، بشوارع حي اول وثان ومركز ومدينة طنطا للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع باجواء عيد الأضحى المبارك.

حيث تفقد المحافظ عدد من الشوارع بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا موجها باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق. في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للأهالي بمناسبة عيد الاضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الاضحى المبارك وتبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، والتقاط الصور التذكارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينه طنطا، ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا، الأستاذ عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا.

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محافظ الغربية عيد الأضحى المبارك مركز ومدينة طنطا حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات بالطرق العامة استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات

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