النائب إيهاب منصور: ننتظر رد الحكومة بشأن ظاهرة قطع الأشجار

قال النائب المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أمانة الحزب بالجيزة تواصل تنظيم قوافل محو الاميه لشهادات امتحان محو الاميه بالتعاون مع الهيئه العامه لتعليم الكبار وذلك استمرارا للجهود التي يتم بذلها لمحو الاميه وتيسير الاجراءات للمواطنين هذا بجانب عمل فصول محو الاميه لتعليم الكبار.

المجتمع المدني والأحزاب

وأكد النائب المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان هذه الخطوه تاتي في اطار الدور المجتمعي الذي يتحمله المجتمع المدني والأحزاب السياسية في القضاء على محو الأميه.

قطع الأشجار

على جانب آخر، قال عضو مجلس النواب أنه كان قد تقدم منذ ايام بسؤال موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة وزير البيئة، اللواء وزير التنمية المحلية، الدكتور وزير الاسكان، بشأن "ظاهرة قطع الاشجار وتقليل المساحات الخضراء وتاثير ذلك على ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، لاسيما مع اعلان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأسبوع الماضى عن تصدر محافظة أسوان لقائمة المدن الأعلى حرارة على كوكب الارض بدرجة حرارة اقتربت من 50 درجة مئوية.

خطة عمل الحكومة لزراعة الاشجار

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه طالب بموافاته بخطة عمل الحكومة لزراعة الاشجار وكذلك الاجراءات التى تمت لمنع التعدى على الاشجار والمساحات الخضراء، وكذلك الاجراءات التى تمت تجاه المتعدين على الأشجار.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قائلا ننتظر رد الحكومة على سؤالنا وبيان الدافع من ظاهرة قطع الأشجار.

يذكر أن تلقي مجلس النواب خلال الفترة الماضية عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة بشأن ظاهرة قطع الأشجار بعدد من المحافظات.