الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثاني خلال أسبوع.. تفاصيل انتحار جندي بجيش الاحتلال عقب عودته من غزة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

أطلق جندي إسرائيلي النار علي نفسه، عقب عودته من الحرب بقطاع غزة بـ 24 ساعة فقط.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، بانتحار جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عودته من القتال في قطاع غزّة.

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"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلي يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة

الثاني خلال أسبوع

يأتي هذا عقب أسبوع واحد من انتحار جندي بجيش الاحتلال الاسرائيلي بسبب حرب غزة.

وأشارت صحف عبرية إلي حدوث اضطرابات نفسية وأزمات لجنود جيش الاحتلال عقب عودتهم من الحرب.

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تواصل جرائم الاحتلال بقطاع غزة في ثاني أيام عيد الأضحى

"اضطرابات ما بعد الصدمة" يعاني منها الآلاف من جنود الاحتلال بسبب مشاركتهم في الحرب على قطاع غزة

ونشرت جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، في تقرير بتاريخ 15 يونيو الجاري، عن "اضطرابات ما بعد الصدمة" التي يعاني منها الآلاف من جنود الاحتلال بسبب مشاركتهم في الحرب على قطاع غزة.

كما أكدت منظمة "نفغاشيم" الإسرائيلية وهي حركة تعمل على توفير دعم شامل في مجال الصحة العقلية لجنود الاحتياط، أن آلاف الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعودون من غزة وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

وفي العاشر من شهر يونيو الجاري، أقدم جندي يدعى إيليران مزراحي على الانتحار، وهو يخدم في احتياط في سلاح الهندسة القتالية، وكانت وظيفته قيادة جرافة، وقد تم استدعاؤه للخدمة مباشرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت صحيفة هارتس العبرية، أنه بعد انتهاء مهمة مزراحي الأولى في غزة، والتي امتدت 78 يوما، شخصت وزارة أمن الاحتلال بأنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.

انتحار أكثر من 10 جنود بجيش الاحتلال منذ أكتوبر الماضي 

ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة بأكتوبر الماضي، انتحر أكثر ١٠ جنود من جيش الاحتلال.

وما زالت قوات جيش الاحتلال تواصل عدوانها علي قطاع غزة من الشمال الي الجنوب، وسط سقوط الآلاف الشهداء والجرحي.

جندى جيش الاحتلال انتحار حرب غزة قطاع غزة

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