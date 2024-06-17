عرض الجزء الأول من احتفاء "صاحبة السعادة" بالزعيم عادل إمام اليوم

تحتفي الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، اليوم الإثنين، بالزعيم عادل إمام، من خلال برنامجه "صاحبة السعادة" والذي يذاع عبر فضائية "dmc".

تفاصيل حلقة عادل إمام في صاحبة السعادة

وتستضيف إسعاد يونس خلال الحلقة التي تعرض على جزئين، عدد من النقاد للحديث عن مشوار الزعيم، على رأسهم مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، والناقد الفني عبد الله غلوش، والفنان عمرو عبدالعزيز.

وتكشف الحلقة عن العديد من أسرار الزعيم والفنان عادل امام الفنية والشخصية.

وتناقش الحلقتان كواليس وتفاصيل أعمال الزعيم الفنية على لسان شركائه في النجاح.

كما يتخلل الحلقة عرض موسيقى أعماله الفنية المختلفة.

وكانت الفنانة إسعاد يونس قد أعلنت منذ إيام، عن عرض حلقتين في حب الزعيم عادل إمام خلال إجازة عيد الأضحى.

وتعرض الحلقتان يومي الإثنين والثلاثاء على شاشة قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بعنوان "ليلتين في حب الزعيم عادل إمام"، وذلك ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن الفنانة اسعاد يونس كانت قد أعادت الزعيم الي دور العرض السينمائي من جديد من خلال عرض فيلم زهايمر بعد غياب دام 14 عاما، احتفاء بعيد ميلاده الـ84.

فيلم "زهايمر"، عرض عام 2010، ويعتبر آخر أفلام الزعيم، قبل إعلان اعتزاله فنيًا قبل أشهر قليلة بعد مسيرة مليئة بالعطاء والإنجاز والنجاحات. وشارك في بطولة العمل العديد من النجوم، أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، ورانيا يوسف، ونيللي كريم

عادل إمام من مواليد 17 مايو 1940، ويعد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، حيث اشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية.

وبدأ الزعيم حياته الفنية في بداية الستينيات، وقدَّم نحو 126 فيلمًا و16 مسلسلًا و11 مسرحية ومسلسل إذاعي مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان "أرجوك لا تفهمني بسرعة".