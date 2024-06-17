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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم.. تفاصيل

الفراخ البيضاء وبيض
الفراخ البيضاء وبيض الدواجن

استقرت أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 17  يونيو 2024 عقب توفير الأعلاف الداجنة لكافة المزارع وصغار المربين.

ويعرض “الدستور” آخر تحديثات لمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ورصد في أسعار الطيور، استقرارا ملحوظا ببورصة الدواجن، إذ وصلت أسعار الفراخ لنحو 88 جنيهًا في المزارع تصل للمستهلك بنحو 98 جنيه. 

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أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 17  يونيو 2024

وتعرض “الدستور”  للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 88 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ98 جينه.

وناهز سعر كيلو الفراخ البلدي الاثنين 17  يونيو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 115 إلى 120 جنيها تصل للمستهلك بـ125 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الاثنين17  يونيو 2024 في بورصة الدواجن 95 جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ103 جنيهات.

سعر طبق البيض اليوم الاثنين 17 يونيو 2023 

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 125 جنيها ويصل للمستهلك بـ135 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض الاثنين 17  يونيو 2024 في بورصة الدواجن 150 جنيها ويصل للمستهلك بـ155 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم الاثنين 17  يونيو 2024 في بورصة الدواجن 150 جنيها ويصل للمستهلك بـ 155 جنيها.

أسعار البانية اليوم الاثنين 17  يونيو 2024 

وسجل سعر البانيه اليوم الاثنين 17  يونيو 195 جنيها وتصل للمستهلك 210 جنيهات.

أسعار الأوراك اليوم الاثنين 17  يونيو 2024

ووصل سعر "الأوراك" اليوم الاثنين 17   يونيو 80 جنيها وتصل إلى المستهلك 90 جنيها.

وحل سعر "الصدور" اليوم الاثنين 17  يونيو 2024 مايو 130 جنيها وتصل المستهلك 135 جنيها.

وسجل سعر الكبد والقوانص اليوم الاثنين 17  يونيو 2024 بين 80 إلى 90 جنيها للكيلو.

وسجل أسعار "الأجنحة" اليوم الاثنين 17  يونيو 2024 بـ55 جنيها وتصل المستهلك 60 جنيها.

وقدر سعر "الهياكل" اليوم الاثنين 17  يونيو 2024 بـ35 جنيها وتصل إلى المستهلك 40 جنيها.

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