الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حتى 3 درجات.. انخفاض درجات الحرارة فى ثانى أيام العيد

شوارع القاهرة
شوارع القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة، اليوم الإثنين، بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

كما توقعت الأرصاد أن يشهد طقس اليوم نشاطا للرياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

انخفاض طفيف.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا أول أيام عيد الأضحى

هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة درجات الحرارة امطار الأرصاد الجوية

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