الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شواطئ الإسكندرية تستقبل المصطافين في ثاني أيام عيد الأضحى

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

تواصل شواطئ الإسكندرية، اليوم الإثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، استقبال المصطافين والرحلات للاستمتاع بالبحر.

 أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الشواطئ حققت نسب إشغال ملحوظة منذ صباح  اليوم تصل لـ55%.

رفع الرايات الصفراء والحمراء على الشواطئ 

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن شواطيء الإسكندرية بدأت منذ الساعات الأولى بثاني أيام عيد الأضحى المبارك فى استقبال محبيها مشيرة إلى أنه تم رفعت شواطئ القطاع الشرقي الرايات الصفراء، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي الرايات الحمراء والصفراء نظرا للمواجهات الواسعة للشواطئ.

وأضافت في بيان اليوم، أن نسب إشغال الشواطئ تعدت ال 50% بشواطئ القطاع الشرقي كما حققت شواطئ القطاع الغربي نسب إشغال تعدت 35% خلال بداية اليوم.

ومن جهته؛ أشار الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى انتشار المفتشين على الشواطئ بالقطاعين الشرقى والغربي، ومتابعة سير العمل لإحكام السيطرة والرقابة على الشواطئ.

وأضاف أنه تم  التأكد رص الشماسي بطريقة متوازية وامتلاء الصفوف الأولي أولا قبل بدء اشغال الصفوف التالية، نظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام،  
و متابعة أعمال نظافة مياه الشواطئ وإزالة أي مخلفات منها، وتجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ وتوعية الرواد بإلقاء المخلفات داخل صناديق القمامة.

وأكد على  تواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ والمسعفين وعمال الأبراج وكذلك التشديد علي المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات الي مياه البحر دون ارتداء الرواد سترة النجاة، مع إلتزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ.

وأشار إلى أن اليوم الأول من عيد الاضحى، قد حقق نسب اشغال 60% بجميع الشواطئ التي استقبلت الرواد في أول أيام عيد الأضحى المبارك.


وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى المعلنة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتعامل الفوري مع أي شكوى خلال أيام العيد وموسم الصيف.

شواطئ الإسكندرية عيد الأضحى المبارك المصطافين والرحلات نسب إشغال الشواطئ الرقابة على الشواطئ

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