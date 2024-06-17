إسرائيل على حافة النار.. انقسامات وضغوط كبرى على نتنياهو لإنهاء حرب غزة

تزايدت حدة الأزمات في إسرائيل بسبب إطالة أمد الحرب في غزة، خصوصًا بعد الإعلان عن مقتل أكثر من 10 مجندين في جيش الاحتلال خلال معارك مختلفة في شمال غزة ورفح منذ يوم السبت الماضي، وقرار جيش الاحتلال بوقف العمليات العسكرية لمدة 11 ساعة لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

نتنياهو يواجه ضغوط غير مسبوقة لوقف حرب غزة بعد مقتل جنوده

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فقد ندد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بما أسماه الخطط غير المقبولة التي وضعها جيش الاحتلال لوقف العمليات العسكرية مؤقتًا في أطول الممرات الحدودية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لتسهيل توصيل المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابعت أن تصريحات نتنياهو تزامنت مع الانتقادات الداخلية الموسعة لطريقة إدارة الحرب المستمرة منذ 9 أشهر تقريبًا وإطالة أمدها، خصوصًا بعد مقتل الجنود الإسرائيليين في أكثر الحوادث دموية لجيش الاحتلال في الصراع حتى الآن.

جنود إسرائيليين من الهندسة القتالية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عندما دمرت ناقلة جند مدرعة

وأضافت أن 8 جنود إسرائيليين من الهندسة القتالية قتلوا يوم السبت في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عندما دمرت ناقلة جند مدرعة بواسطة ما قال مسؤولون إنه من المرجح أن يكون صاروخًا مضادًا للدبابات أطلقته حماس.

وقتل جنديان آخران في شمال غزة في وقت لاحق يوم السبت بينما توفي ثالث متأثرا بجراحه التي أصيب بها في رفح الأسبوع الماضي، وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا قتل يوم الأحد في انفجار عند مدخل نفق تابع لحركة حماس في رفح، ليرتفع عدد قتلى الاحتلال إلى ما يقرب من 13 مجند خلال 24 ساعة فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن قادة المعارضة في إسرائيل وجماعات الضغط صعدت من الاحتجاجات والهجمات على الائتلاف الحاكم المتطرف ونتنياهو، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في تل أبيب مساء السبت للمطالبة باتفاق وقف إطلاق النار مع حماس وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي حديثه خلال المظاهرة، التي قالت وسائل الإعلام المحلية والمنظمون إنها الأكبر ضد الحكومة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر، واتهم يائير لابيد، زعيم المعارضة البرلمانية، نتنياهو باستغلال الوقت.

بيني جانتس وجادي آيزنكوت يكثفان هجماتهما على نتنياهو

وكثف بيني جانتس وجادي آيزنكوت، اللذان استقالا الأسبوع الماضي احتجاجا على حكومة الطوارئ التي شكلاها مع نتنياهو في أكتوبر الماضي، هجماتهما على رئيس الوزراء في مقابلات تلفزيونية في الأيام القليلة الماضية.

واتهمه جانتس، وهو سياسي وسطي يتقدم على نتنياهو في استطلاعات الرأي، بإدخال "اعتبارات سياسية" في استراتيجية حرب غزة، ولا سيما تأخير اتفاق محتمل مع حماس في وقت سابق من هذا العام لإعادة أكثر من 100 محتجز إسرائيلية.

وألمح جانتس إلى أن إسرائيل يجب أن تفكر في وقف الحرب لمدة "عام أو عامين" لتأمين مثل هذا الاتفاق، وأن الحملة الشاملة لتفكيك حماس "ستستمر لسنوات".

وقال آيزنكوت، الشريك السياسي لجانتس وقائد الجيش السابق، إن عملية صنع القرار في نتنياهو تأثرت بحلفاء اليمين المتطرف بما في ذلك بن جفير، الذي وصفه بـ "بديل نتنياهو".

واتهم مكتب نتنياهو يوم السبت الرجلين بالكذب، وأصر على أن رئيس وزراء الاحتلال اتخذ قرارات بناء على احتياجات الأمن القومي الإسرائيلي فقط.

وأدى عدد القتلى يوم السبت إلى إظلام المزاج الوطني الإسرائيلي، الذي كان مشتعلًا قبل أسبوع بعد إنقاذ أربع محتجزين داخل غزة.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن ما يزيد من الشعور بالانحراف الاستراتيجي هو التبادل شبه اليومي لإطلاق النار عبر الحدود مع حزب الله المدعوم من إيران في لبنان، والذي تصاعد الأسبوع الماضي وسط تهديدات إسرائيل بتصعيد ردها، حتى مع المخاطرة بحرب شاملة.