الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسعر 20 قرشا.. المخابز تواصل عملها خلال عيد الأضحى

مخبز
مخبز

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل المخابز البلدية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2024 لإنتاج الخبز البلدي المدعم وطرحه لأصحاب البطاقات التموينية  بسعر 20 قرشا للرغيف، وذلك باستثناء بعض المخابز التي تريد الحصول على إجازة ويتم إخطار مديرية التموين التابع لها المخبز.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وجهت بشأن عمل المخابز بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ / 2024 م، على أن يتم منح المطاحن التموينية " قطاع عام، قطاع خاص" إجازة لمدة 4  أيام متتالية أيام 15 و16 و17 و18 من شهر يونيو الجاري، وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول على هذه الإجازة إخطار مديرية التموين المختصة بذلك على أن تقوم المديرية بإخطار الشركة بها.

وزير التموين: المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك

وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين التجارة الداخلية عيد الأضحى المبارك المخابز

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