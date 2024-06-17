الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في ثاني أيام عيد الأضحى

شوارع القاهرة
شوارع القاهرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بالأمس حدث انخفاض فى درجات الحرارة بقيم خمس درجات على محافظات شمال البلاد، مشيرة إلى أن اليوم من المتوقع المزيد من الإنخفاض في درجات الحرارة عن أمس بمعدل من درجتين إلى ثلاث درجات.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن اليوم من المتوقع على القاهرة الكبري أن تصل من 36 إلى 37 درجة خلال فترة النهار، ومع وجود نسب الرطوبة تجعل درجة الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، خاصة السواحل الشمالية، وبالتالي الأجواء ما بين المائلة للحرارة للحارة فى الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

انخفاض فى قيم درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع دخول فترات الليل يحدث انخفاض فى قيم درجات الحرارة، والصغري تصل ما بين الـ 24 إلى 25 درجة، مع وجود نشاط للرياح، مما يساعد على الأجواء المعتدلة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك اليوم فرص لسقوط الأمطار موجودة فى المحافظات الداخلية مثل: مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

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