الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث لحظي الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، وتراجع  سعر الذهب بنحو 20 جنيها للجرام في سعر البيع، وسط توقعات بالصعود خلال عطلة عيد الأضحى في ظل ارتفاع الطلب على الذهب خلال هذه الفترة المقبلة، واستقرار سعر صرف الدولار.  

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتعرض "الدستور" سعر الذهب اليوم بيع وشراء اليوم الاثنين 17  يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، والذي سجل اليوم الاثنين 17  يونيو 2024، حوالي 3588.05 جنيها للبيع و3565.75 جنيها للشراء لعيار 24.

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سعر الذهب اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3140 جنيها للبيع و3120.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2691.05 جنيها للبيع و2674.25 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2093.25 جنيه للبيع 2080.00 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3289.05 جنيه للبيع 3268.05 جنيه للشراء.

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، قد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية 2332.40 دولار للأوقية وسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.07% إلى 2318.09 دولار. 

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل الجنيه عيار 21 اليوم الاثنين 17  يونيو في مصر نحو 3140 جنيها للبيع و3120 جنيهات للشراء.

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