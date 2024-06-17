الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تواصل ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

تواصل جمعية الأورمان،  اليوم الإثنين، ولليوم الثانى على التوالي في ذبح الأضاحي البلدية بمحافظة بني سويف من بعد وقت صلاة العيد أمس بالترتيب لذبح 50 رأس ماشية بمجزر إهناسيا.

نائب رئيس جمعية الأورمان يكشف التفاصيل 

وأعلن محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أنه تم توزيع اللحوم اول يوم العيد على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية فى جميع مراكز وقرى محافظة بني سويف وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

ولفت إلى أن اللحوم البلدية التى يتم توزيعها في محافظة بني سويف تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، مشيرًا إلى أنه يتم الذبح والتشفيه والتعبئة في مجزر إهناسيا وتحت إشراف الأطباء البيطريين.

موضحًا أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة عدد 84 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالى محافظة بني سويف، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال ايام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.

يذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف أطلقوا قبل سنوات مشروع صك الأضحية ومستمرين فى تنفيذه سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والإجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.

بني سويف الأورمان عيد الأضحى لحوم الأضاحي المجازر

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