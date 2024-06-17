موعد بداية فصل الصيف 2024 رسميًا
مع اقتراب نهاية شهر يونيو، يزداد شوقنا لأطول أيام السنة وأكثرها دفئًا، فصل الصيف، يبدأ فصل الصيف 2024 رسميًا في 20 يونيو، ويستمر حتى 22 سبتمبر، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر.
ما هو الانقلاب الصيفي؟
يحدث الانقلاب الصيفي في 20 يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي تصل فيه الشمس إلى أقصى ارتفاع لها في سماء نصف الكرة الشمالي، مما ينتج عنه أطول نهار وأقصر ليل في تلك المنطقة.
مدة فصل الصيف 2024
يبلغ عدد أيام فصل الصيف 2024 93 يومًا و15 ساعة و53 دقيقة.
خصائص فصل الصيف
يتميز فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة، وطول ساعات النهار، وقلة ساعات الليل، وازدياد الرطوبة في بعض المناطق.
كيف نستعد لفصل الصيف؟
- شرب الكثير من الماء: للحفاظ على رطوبة الجسم
- ارتداء ملابس خفيفة: مصنوعة من الأقمشة الطبيعية
- استخدام واقي الشمس: لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة
- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة: خاصة في أوقات الذروة
- تناول الفواكه والخضروات: الغنية بالفيتامينات والمعادن
- ممارسة الرياضة بانتظام: مع مراعاة شرب الماء بكثرة