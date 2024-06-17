موعد بداية فصل الصيف 2024 رسميًا

مع اقتراب نهاية شهر يونيو، يزداد شوقنا لأطول أيام السنة وأكثرها دفئًا، فصل الصيف، يبدأ فصل الصيف 2024 رسميًا في 20 يونيو، ويستمر حتى 22 سبتمبر، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر.

ما هو الانقلاب الصيفي؟

يحدث الانقلاب الصيفي في 20 يونيو من كل عام، وهو اليوم الذي تصل فيه الشمس إلى أقصى ارتفاع لها في سماء نصف الكرة الشمالي، مما ينتج عنه أطول نهار وأقصر ليل في تلك المنطقة.

الانقلاب الصيفي

مدة فصل الصيف 2024

يبلغ عدد أيام فصل الصيف 2024 93 يومًا و15 ساعة و53 دقيقة.

خصائص فصل الصيف

يتميز فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة، وطول ساعات النهار، وقلة ساعات الليل، وازدياد الرطوبة في بعض المناطق.

الانقلاب الصيفي

كيف نستعد لفصل الصيف؟