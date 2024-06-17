"مفيش كده" لمحمد رمضان تحقق مليون مشاهدة في يومين

حققت أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة والتي تحمل اسم "مفيش كده" ما يقرب من مليون مشاهدة خلال يومين.

و روج الفنان محمد رمضان لأغنيته الجديدة "مفيش كدة" التي طرحها مساء السبت، من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير "إنستجرام" بفيديو خاص مع نجله على.



ونشر رمضان الفيديو وعلق عليه قائلا: “مستغربين بيقولولي ايه الكاريزما دي ؟.. يارب تكون عجبتكم اغنية مفيش كدة”.



وظهر محمد رمضان في مقطع الفيديو وهو بجوار سيارته، ويصاحبها مطلع أغنية مفيش كدة، وكتب في التعليق على الفيديو: «مفيش كدة.. ليلة العيد».

أسد أسود

من جهة أخرى، طرحت الشركة المنتجة بوستر فيلم أسد أسود بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد دياب، استعدادًا لطرحه خلال هذا العام.

وظهر محمد رمضان على البوستر الخاص بالفيلم وهو يرتدي ملابس تاريخية، ويبدو أن العمل يدور في إطار زمني قديم، وانضم مؤخرًا لبطولة العمل النجم ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

فيلم "أسد" من بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، تأليف وإخراج محمد دياب.

محمد رمضان يبحث عن عمل درامي جديد

فيما بدأ النجم محمد رمضان البحث عن سيناريو درامي جيد لمشاركة به في موسم رمضان المقبل 2025 وذلك عقب غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي عقب تأجيل الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة لأجل غير مسمى.

و مسلسل "جعفر العمدة" عرض في رمضان 2023، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، إحسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.