محافظ أسوان يشيد بالدور الوطنى لمصر الخير لذبح 2000 عجل لحوم"صدقات وصك" لأهالى غزة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود مؤسسة مصر الخير لذبح 1000 عجل لحوم صدقات لأهالى غزة وذلك بمجازر مدينة أبو سمبل تحت إشراف الطب البيطرى، وهو الذى يتوازى مع الإستعداد لذبح 1000 عجل أخر خلال أيام التشريق بما يسمى " صك غزة ".

دعم ومساعدة أهالى غزة

وأشاد محافظ أسوان بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى المدير التنفيذى للمؤسسة لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة، ودعم ومساعدة أهلنا بغزة، وأيضًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يساهم بدوره فى مساندة الجهود الحكومية، وترسيخ مفاهيم التكافل بين فئات المجتمع، ولاسيما فيما يتعلق بتوزيع اللحوم على الأولى بالرعاية.

وجاء ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالى غزة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان بأن الدكتور محمد رفاعى وافق على تخصيص 110 عجل بلدى واد مزارع المؤسسة بالوحات لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأكثر إحتياجًا والبسطاء من أهالى محافظة أسوان.

ولفت إلى أنه يتم توزيع الكميات من صكوك لحوم الأضاحى الحية الطازجة على البسطاء بواسطة الجمعيات الخيرية الشريكة بالمدن والقرى تحت شعار " أضحيتك مع مصر الخير".

وفى سياق آخر كان وسط أجواء إيمانية وترديد إبتهالات لبيك اللهم لبيك للمصلين من المواطنين، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد النصر.

وجاء ذلك بحضور اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن القيادات العسكرية والبرلمانية والأمنية والجامعية والتنفيذية والدينية والشعبية.

وقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على أنه تم الإستعداد المبكر لتهيئة الأجواء الإحتفالية للمواطنين، والإستمتاع بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية، كما تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للمواطنين، وإلتقاط الصور التذكارية معهم، ومع الأطفال الصغار، مع توزيع العيدية والهدايا والألعاب لإدخال البهجة عليهم، هذا فيما قام الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها.