الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجاج بيت الله يواصلون أداء مناسك الحج (بث مباشر)

جريدة الدستور

تقدم موقع  "الدستور" بثًا مباشرًا نقلًا عن قناة "القاهرة الإخبارية" لمواصلة حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج،  في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شرع أكثر من 1.8 مليون حاج في أداء تلك المناسك.

وأكد أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن الحجاج تحركوا من عرفات إلى مزدلفة، ثم توجهوا إلى منى ورموا جمرة العقبة الكبرى، على أن يمكثوا فى منى يومين للمتعجلين و٣ أيام لغير المتعجلين، لافتًا إلى أن نفرة الحجيج المتعجلين ستكون إلى مكة المكرمة بعد انتهائهم من رمى الجمرات بعد انتهاء ثانى أيام التشريق وثالث أيام التشريق لغير المتعجلين.

وأوضح عبدالموجود أن البعثة أعدت جدولًا لنقل الحجاج بعد انتهاء رمى الجمرات فى اليوم الثانى من أيام التشريق للمتعجلين ونقلهم إلى فنادقهم فى مكة المكرمة بنسبة 50% من الحجاج والباقى سيتم نقلهم بعد انتهاء اليوم الثالث، فيما قامت إدارة البعثة بتوصيل أتوبيسات أصحاب الأعذار إلى مقر فندق الإقامة بعد انتهاء الوقوف بعرفة، والمرور بمزدلفة وتفويضهم لمن يؤدى عنهم رمى الجمرات.

حجاج بيت الله الحج مناسك الحج أداء مناسك الحج عيد الأضحى المبارك

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: مقتل خمسة أشخاص في تصادم قطار ركاب وقطار بضائع في الهند

"إكسترا نيوز": 100 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة فى أول أيام العيد

التحالف الوطنى يوزع البالونات والهدايا فى ساحات صلاة العيد (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد أجواء الاحتفالات فى أول أيام عيد الأضحى (فيديو)

حياة كريمة تحتفل بالعيد فى فاقوس.. والأهالى: ربنا يفرحهم زى ما فرحونا

حجاج بيت الله يواصلون رمى جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى (بث مباشر)

"حياة كريمة" توزع هدايا على الأطفال فى بنى سويف

حلوى وبلالين ولحوم أبرز مظاهر احتفالات عيد الأضحى بالمحافظات

الأكثر قراءة

مصر تُجبر الاحتلال على وقف العمليات العسكرية في ممر فيلادلفيا برفح

طرح وحدات إسكان اجتماعي جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب في القانون الجديد

تطورات جديدة بشأن سقوط أجزاء من عقار غرب الإسكندرية

مفاجأة في حالة طقس ثاني وثالث أيام عيد الأضحى 2024.. إليك التفاصيل

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تواصل جرائم الاحتلال بقطاع غزة في ثاني أيام عيد الأضحى

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"