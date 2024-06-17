الأمن الروسي: يجب على دول "بريكس" الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الإثنين، أنه يجب على دول مجموعة بريكس الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

منتدى الأغلبية العالمية لعالم متعدد الأقطاب

وقال "مدفيديف" خلال الجلسة العامة لمنتدى "الأغلبية العالمية لعالم متعدد الأقطاب" الدولي المشترك "نحن بحاجة إلى الدفاع باستمرار عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومقاومة أي محاولات لتفسيرها بشكل خاطئ، بما في ذلك فرض نظام عالمي غير متبلور وتسميته نظام عالمي قائم على القواعد، وهو أمر مفيد فقط للدول الغربية، وفقا لما نقلته وكالة تاس.

أوكرانيا: المؤتمر الدولي التالي حول أوكرانيا يجب أن يؤدي إلى إنهاء الحرب

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا أن المؤتمر الدولي التالي حول أوكرانيا يجب أن يؤدي إلى إنهاء الحرب في البلاد، ويجب أن يعقد بمشاركة روسيا.

وقال كوليبا للصحفيين في سويسرا، في أعقاب المؤتمر حول التسوية في أوكرانيا، إن "الفكرة تتمثل في أن يكون المؤتمر التالي نهاية للحرب. وبالطبع نحن نحتاج إلى الطرف الآخر وراء طاولة المفاوضات. ومن الواضح أنه لإنهاء الحرب يجب أن يكون هناك طرفا النزاع".

وأكد الوزير الأوكراني: "بالطبع نحن نفهم جيدا، أن اللحظة ستأتي عندما سيكون من الضروري أن نتحدث مع روسيا"، مضيفا: "ونحن لن نسمح لها بالحديث بلغة الإنذارات كما تتحدث الآن".

اختلاف مواقف الدول الغربية والجنوب العالمي

وأشار كوليبا إلى اختلاف مواقف الدول الغربية والجنوب العالمي، مشيرا إلى أنه "كانت هناك أمس أصوات من الجنوب العالمي بشأن الحلول الوسط الصعبة التي يجب الموافقة عليها. وهذه ليست اللغة التي نسمعها من الشركاء الغربيين".

يذكر أن المؤتمر الدولي الذي عقد في سويسرا، شارك فيه ممثلو أكثر من 90 دولة. ولم تحضره روسيا.