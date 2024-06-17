الإسماعيلي يواجه إنبي في مباراة الطموحات المختلفة بدوري نايل

يحل إنبي ضيفًا على الإسماعيلي، في السابعة من مساء اليوم الإثنين، باستاد الإسماعيلية، في الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة دوري نايل .

ويحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز الثالث عشر في جدول دوري نايل برصيد 27 نقطة من ستة انتصارات وتسعة تعادلات وعشر هزائم وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 29 هدفا.

وجمع الإسماعيل 8 نقاط من أخر خمس مباريات، بالفوز على فاركو والداخلية والتعادل مع طلائع الجيش والبنك الأهلي والهزيمة أمام بيراميدز، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 30 والبقاء بعيدًا عن صراع الهبوط الذي ازداد اشتعالا بعد فوز المقاولون على طلائع الجيش أمس.

قائمة الإسماعيلي لمباراة انبي

إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي اختار25 لاعبًا في قائمة المباراة وهم : أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد فوزي وكمال السيد ومحمد عمار ومحمد نصروحاتم سكر وحمدي النقاز وعبدالكريم مصطفى ومحمد دسوقي وعصام صبحي ومحمد بيومي وعماد حمدي وهشام محمد وعمر الساعي وعبدالرحمن الدح ومحمد مخلوف ومحمد حسن ومحمد عبدالسميع وعبدالرحمن مجدي ومروان حمدي ونادر فرج وعلي الملواني وخالد النبريصي وباسم مرسي وإيريك تراوري.

في المقابل يحتل انبي بقيادة سيد ياسين المركز الخامس في جدول دوري نايل برصيد 36 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الثاني والعشرين وحقق انبي عشرة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر 8 مباريات وسجل 29 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا.

انبي والصعود للمركز الثاني

وجمع انبي سبع نقاط من آخر 5 مباريات بالفوز على البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والتعادل مع المصري والهزيمة أمام بيراميدز ومودرن فيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 39 والصعود للمركز الثاني في حالة هزيمة المصري أمام الزمالك.

يدير المباراة محمود ناصف ويساعده هاني عبدالفتاح وصالح محمد ومعهم محمد العتباني حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.