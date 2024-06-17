الإثنين 17 يونيو 2024
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تابع.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وتسجيل قراءة العداد، حيث أنه الاستعلام عن تسجيل فاتورة  الغاز المنزلي لشهر مايو 2024 وذلك من خلال موقع شركة بتروتريد والتي توفر الكثير طرق للاستعلام عن الفواتير.

رابط الاستعلام عن فاتوره الغاز المنزلي لشهر مايو 

وجاء رابط الاستعلام عن فاتوره الغاز المنزلي لشهر مايو كالتالي:

https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي مايو 2024 

واعلنت  شركة بتروتريد عن امكانية تقسيط الفواتير المستحقة لعداد الغاز المنزلي بعدة طرق مختلفة وهي  عن طريق التوجة للمنطقة المدونة على الفاتورة التابعة لشركة بتروتريد،لبحث امكانية التقسيط او استيفاء طلب التقسيط وسداد دفعة مقدمة،٠ او من خلال  تسديد فاتورة الغاز المستحقة في موعدها من خلال منافذ الدفع الالكتروني فوري ومصاري وأمان وبي وغيرهم من المنافذ الأخري المشابه بهم، كما  يمكن سداد فاتورة الغاز المستحقة عن طريق المحافظ الالكترونية لخطوط الاتصال او عن طريق تطبيقات البنوك او المحافظ الالكترونية الخاصة بها مما يتيح للمستهلكين الدفع بسهولة ومرونة حسب تفضيلاتهم.

خطوات الاستعلام عن فاتوره الغاز المنزلي لشهر مايو 2024

يمكن للمواطنين المستخدمين للغاز الطبيعي الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي من خلال عدة طرق قدمتها شركة غاز بتروتريد وهي:

عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الرسمي،ثم يتم ادخال رقم المشترك المتمثل في فرعي شقة عمارة بلوك قطاع يومية منطقة محافظة، ثم يقوم بإدخال على اعرض كي تظهر الفواتير المستحقة لشهر مايو 2024.

كما يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفاتورة  من خلال كشك الخدمة الذاتية المتواجد في المناطق التالية يو جيزةم،ومول الرحاب 2 (مدينة الرحاب)،ز اوبن اير مول (مول A) (مدينتى)، ونادى ماتركس (طنطا، نادى الجمهورية (شبين الكوم)،نادى جزيرة الورد المشاية (المنصورة)، وهاب مول (العبور)، ومنطقة بتروتريد (شرق الاسكندرية)منطقة بتروتريد (مدينة الزقازيق)، ومنطقة بتروتريد (غرب الاسكندرية) منطقة بتروتريد (الهرم) منطقة بتروتريد شبين الكوم.

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