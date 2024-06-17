بعد تطويره.. محافظ أسوان يتفقد المطعم السياحي متعدد الأغراض

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تفقد المطعم السياحى متعدد الأغراض التابع للمحافظة عقب الإنتهاء بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية من تنفيذ عملية تعديل للعبارة فارس 1، والتى تم تكينها، لتصبح واجهة سياحية متعددة الأغراض يمكن إستثمارها كمطعم سياحى أو قاعة للإجتماعات والمناسبات المختلفة بالدور الأول بتكلفة 22 مليون جنيه لتسع نحو 56 فرد، ودور علوى عبارة عن " صن دك " مفتوح يسع نحو 106 فرد.

وجاء ذلك فى إطار جهود المحافظة لإستثمار المزايا النسبية المتنوعة، ولتحقيق القيمة المضافة وتعظيم الإيرادات على الوجه الأكمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالتعاون المستمر بين الشركة المصرية والمحافظة للقيام بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الدورية للعديد من أسطول النقل النهرى داخل المحافظة من العبارات واللنشات وغير ذلك ليساهم فى توفير وسائل نقل آمنة ونموذجية بشكل راقى وحضارى للمواطنين للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار.

وأوضح محافظ أسوان أن المطعم السياحى تم إعطاء توجيهات بإجراء عملية تعديله له، ليتحول من عبارة تم رفعها على جفاف لتكهينها إلى هذا الشكل الجديد، مع وضع اللمسات الجمالية للهوية البصرية ليتم إستثماره فى العديد من الخدمات بشكل راقى وحضارى.

فيما أشار المهندس سمير نظير مدير الميكانيكا والكهرباء بالمحافظة إلى أن المطعم السياحى يقع فى الدور الأول وهو عبارة عن صالة متسعة تضم 6 مكيفات تبريد مياه قدرة كل منها 5حصان، فضلًا عن تكييف أخر تبريد هواء، ومنظومة كاميرات، ومطبخ ودورات مياه حضارية.

ولفت إلى أنه يشتمل أيضًا على 4 ماكينة أوت بورد قدرة 100 حصان لكل منها، ومولد قدرة 68 كيلو وات، وبطول 30 متر وعرض 10 أمتار، وغاطس 95 سم، وسرعة 6 عقدة.

IMG-20240617-WA0018

IMG-20240617-WA0007