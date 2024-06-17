الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

الدولار
الدولار

يشهد سعر الدولار استقرار اليوم 17 الاثنين في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك، دخل القطاع المصرفي في مصر إجازة طويلة مدمجة بين عطلتين أسبوعيتين وإجازة عيدالأضحى المبارك بإجمالي نحو 10 أيام، على أن تعاود عملها يوم الأحد 23 من الشهر الجاري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ويشهد سعر الدولار اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري استقر في كل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومهم في معرفة سعر تداول العملة الأمريكية، لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالي:-

سجل الدولار في البنك المركزي، حيث سجل 47.63 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.66 جنيه للشراء،  47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وحقق سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار في البنوك

وقدر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

تحدد الدولار في بنك القاهرة نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

وناهز صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

وجاء صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 47.67 جنيه للشراء 47.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.68 جنيه للشراء 47.79 جنيه للبيع.

وسجل صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.78 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 47.69 جنيه للشراء 47.79 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

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