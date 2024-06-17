الإثنين 17 يونيو 2024
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احمِ صحتك في العيد.. ابتعد عن تناول الطعام قبل النوم

جريدة الدستور

تناول الطعام بكثرة قبل النوم خلال أيام العيد يمكن أن يكون له عدة مخاطر على الصحة العامة. في العيد، يتجه الكثير من الناس إلى الإفراط في تناول الطعام، وخاصة الحلويات والأطعمة الدسمة، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة. فيما يلي بعض المخاطر المرتبطة

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 بتناول الطعام بكثرة قبل النوم

زيادة الوزن:  تناول الطعام بكثرة قبل النوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، لأن الجسم لا يحرق السعرات الحرارية بنفس الكفاءة أثناء النوم كما يفعل خلال الأنشطة اليومية. تراكم السعرات الحرارية الزائدة يمكن أن يسبب زيادة في الوزن بمرور الوقت.

مشاكل في الجهاز الهضمي: الأكل بكثرة قبل النوم يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الحموضة، الارتجاع المعدي المريئي، والانتفاخ. ذلك لأن الاستلقاء بعد تناول وجبة كبيرة قد يمنع عملية الهضم من العمل بكفاءة.

تأثير على جودة النوم: تناول كميات كبيرة من الطعام قبل النوم يمكن أن يؤثر سلبًا على جودة النوم، مما يؤدي إلى نوم مضطرب وغير مريح. ذلك لأن الجسم يكون منشغلًا بعملية الهضم بدلًا من الدخول في حالة الراحة.

زيادة خطر الأمراض المزمنة: الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات قبل النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري، أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم. الأطعمة غير الصحية تزيد من مستوى السكر في الدم والكوليسترول، مما يضر بالصحة على المدى الطويل.

التأثير على مستوى الطاقة: تناول الطعام بكثرة قبل النوم يمكن أن يؤدي إلى شعور بالثقل والخمول في اليوم التالي، مما يؤثر على مستوى الطاقة والنشاط البدني.

 نصائح لتجنب المخاطر

لتجنب هذه المخاطر، يُنصح باتباع بعض النصائح خلال أيام العيد:

- تناول وجبات خفيفة وصحية في المساء.
- تجنب الأطعمة الدسمة والحلويات قبل النوم.
- الحرص على تناول الطعام ببطء والتمتع بكل لقمة.
- ممارسة بعض الأنشطة الخفيفة بعد تناول العشاء، مثل المشي.
- شرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم. 

تناول الطعام بكثرة قبل النوم خلال أيام العيد يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية عديدة على الصحة. من المهم الوعي بهذه المخاطر واتخاذ خطوات للحفاظ على نمط حياة صحي حتى خلال فترات الاحتفال. الالتزام بنصائح التغذية الصحية يمكن أن يساعد في تجنب المشاكل الصحية والاستمتاع بالعيد بشكل أفضل.

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