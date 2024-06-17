مرضى النقرس يواجهون تحديات عيد الأضحى.. نصائح مهمة للوقاية من النوبات

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد قلق مرضى النقرس، حيث ترتبط هذه المناسبة بتناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى ارتفاع حمض اليوريك في الدم، وبالتالي تفاقم أعراض النقرس.

مخاطر عيد الأضحى على مرضى النقرس

ارتفاع حمض اليوريك: يزداد خطر تراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل، مما يؤدي إلى نوبات حادة من الألم والتورم والاحمرار.

زيادة الوزن: الإفراط في تناول اللحوم قد يؤدي إلى زيادة الوزن، مما يزيد من ضغط الدم على المفاصل ويرفع مستويات حمض اليوريك.

الجفاف: قلة شرب الماء خلال العيد قد تزيد من خطر تكوين حصى الكلى، أحد مضاعفات النقرس.

نصائح للوقاية من نوبات النقرس خلال عيد الأضحى

شرب كميات كافية من الماء: للحفاظ على رطوبة الجسم وتسهيل طرد حمض اليوريك عبر البول.

تناول اللحوم باعتدال: اختيار اللحوم البيضاء والأسماك بدلاً من اللحوم الحمراء، وتناول كميات معتدلة مع التركيز على الخضروات والفواكه.

تجنب الأطعمة الغنية بالبيورين: مثل الكبد والكلى والمحار والأنشوجة، وكذلك المشروبات الغنية بالفركتوز مثل العصائر المُحلّاة.

ممارسة الرياضة بانتظام: للمساعدة في التحكم في الوزن وتحسين صحة المفاصل.

تناول الأدوية بانتظام: حسب إرشادات الطبيب، خاصة خلال فترة العيد.

مرضى النقرس

أطعمة ممنوعة لمرضى النقرس خلال عيد الأضحى