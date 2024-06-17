ارتفاع وفيات بعثة الحج السياحي لـ 5 وخروج 300 من المستشفيات

قالت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي إن ما يقرب من 300 حاج من حجاج السياحة تلقوا العلاج بالمستشفيات السعودية، وذلك خلال أداء مناسك الحج بمشعري منى وعرفات، مشيرةً إلى أن جميعهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت سامية سامي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن لجان بعثة الحج السياحي تعمل بشكل وثيق للتأكد من الحالة الصحية للحجاج، مشيرةً إلى أنه ما زالت هناك 7 حالات تتلقى العلاج بالمستشفيات السعودية. وأضافت أن هناك حالتين من حجاج السياحة لم يتم تصعيدهما إلى مشعر عرفات، نظرًا لحالتهما الصحية الحرجة، وكان من الصعب تفويجهما بعربات الإسعاف.