ضبط 23 مخالفة ذبح للأضاحي خارج المجازر بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود الحملات الميدانية للجنة المشتركة المختصة بتنفيذ قرار منع ذبح الأضاحي خارج المجازر الحكومية.

أسفرت جهود اللجنة فى اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، عن ضبط 23 مخالفة للذبح خارج المجازر العمومية.

منع الذبح في الشوارع للحد من التلوث البيئي

وشدد المحافظ على توقيع غرامات تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه على كل من يتم ضبطه بذبح الأضاحى فى الشوارع، وخاصة فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد تحت إشراف بيطرى كامل، والتى تعمل حتى الثانية عشر صباحًا.

ومن جهته؛ أوضح اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد والمشرف على اللجان المشتركة، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان بدأت اللجان عملها منذ صباح اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك برئاسة المشرف العام على الإدارة العامة للأزمات والحد من الكوارث العميد أحمد موسى، وبمشاركة مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري، ومدير الإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ونائب رئيس مركز ومدينة أسوان، ورئيس حى جنوب ونائب رئيس حى غرب، فضلًا عن ممثل لمديرية الصحة.

ولفت اللواء ياسر عبدالشافي، إلى أن الهدف من تنفيذ قرار المحافظ بمنع الذبح في الشوارع هو الحد من التلوث البيئي والسلبى وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، بالإضافة إلى تسببها في إنسداد شبكات الصرف الصحي، وبالتالي حدوث الطفح مع إعاقة الحركة المرورية للمشاة والمركبات.

وأضاف ياسر عبدالشافي، أن المجازر العمومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة استقبلت 367 عجلًا بقرى وخراف من الضأن، لافتًا بأنه تم الدفع بسيارات كسح المياه وسيارات النظافة للتخلص الآمن من المخلفات بالأماكن المخصصة للذبح؛ وذلك بهدف تسيير العمل أثناء ذبح الأضاحي، وتستمر اللجنة في أداء أعمالها على مدار اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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