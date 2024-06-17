تعرف على سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

لليوم الثالث على التوالي استقرار سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري، تزامنا مع عطلة عيد الأضحى بالقطاع المصرفي، ويذكر تراجع حجم تحويلات المصريين بالخارج أوضح أنه طبقًا لبيانات البنك المركزي ويرجع هذا الانخفاض إلى التغير في سعر صرف العملة، وظاهرة السوق الموازية للصرف ، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث

جاء سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة بعد نجاح الإجراءات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي، وجاءت العملة السعودية نحو 12.69 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

ووصل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وناهز الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وبلغ صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.64 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وقدر الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.65جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.60 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.68 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.62 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.64 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.62 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.