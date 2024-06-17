الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجونة يستضيف البنك الأهلي في مباراة تصحيح الأوضاع بدوري نايل

الجونة خسر أخر مبارياته
الجونة خسر أخر مبارياته أمام مودرن فيوتشر

يستضيف الجونة فريق البنك الأهلي في الرابعة عصر اليوم بملعب خالد بشارة في الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة دوري نايل.

المباراة مهمة للفريقين، حيث يسعى الجونة لإيقاف نزيف النقاط والعودة للانتصارات فيحين يسعى البنك الأهلي للابتعاد عن شبح الهبوط.

ويحتل الجونة بقيادة علاء عبدالعال المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة من سبعة انتصارات وتسعة تعادلات وتسع هزائم وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 35 هدفا .

الجونة والعودة للانتصارات

ولم يحقق الجونة الفوز في أخر ست مباريات وجمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع الداخلية وطلائع الجيش والهزيمة أمام الأهلي وفاركو وبيراميدز ومودرن فيوتشر ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 33 وتأمين موقفه في منطقة الأمان بجدول الدوري.

وحرص علاء عبدالعال خلال التدريبات على علاج الأخطاء التي حدثت في المباريات الأخيرة وشرح للاعبيه أهمية المباراة في مسيرة الفريق هذا الموسم.

البنك الأهلي والابتعاد عن مثلث الهبوط

على الجانب الأخر يحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الرابع عشر في جدول دوري نايل برصيد 23 نقطة من ستة انتصارات وخمسة تعادلات و14 هزيمة وسجل 34 هدفا واهتزت شباكه 40 مرة .

وجمع البنك الأهلي خمس نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على المصري والتعادل مع الإسماعيلي ومودرن فيوتشر والهزيمة أمام انبي وسيراميكا كليوباترا ويسعى للفوز ورفع رصيده إلى 26 نقطة والبقاء بعيدا عن مثلث الهبوط.

وحرص طارق مصطفى على تحفيز لاعبيه وأكد لهم أن الفوز على الجونة خطوة مهمة للاقتراب من البقاء وطالبهم ببذل أقصى جهد للعودة بالنقاط الثلاث حتى يبقى الفريق بعيدا عن مثلث الهبوط.

يدير المباراة محمد يوسف ويساعده خالد حسين وخالد حسام طه ومعهم محمود وفا حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الجونة البنك الأهلي علاء عبدالعال طارق مصطفى

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